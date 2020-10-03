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«Ручки, тетрадки и рюкзаки»: сирийских первоклассников обеспечили гумпомощью

Алексей Алексеев
Анна Берестовая
03:47 03.10.2020
Вещи и продовольствие для маленьких школьников везли целым грузовиком.
«Ручки, тетрадки и рюкзаки»: сирийских первоклассников обеспечили гумпомощью
© Фото: ТРК "Звезда"

Вместо школьного звонка  марши и песни в исполнении оркестра  российской авиабазы Хмеймим. Для учеников населенного пункта Шамия в провинции Латакия провели выездной урок музыки. Дети не только послушали выступление, но и сами подыграли музыкантам.

В школу наши военные приехали не с пустыми руками, сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон привезли детям целый грузовик с гуманитарной помощью.

Начальник отдела ЦПВС авиабазы Хмеймим Алексей Дмитриев перечислил, что именно входило в предоставляемую помощь.

«Выдали школьные принадлежности, рюкзачки. Также выдали продовольственные наборы первоклашкам, а также семьям детей погибших военнослужащих САР. Предусмотрено на чем писать, чем писать. Тетрадки, ручки, линейки, все что необходимо ученику первого класса в школе», - рассказал он.

Для многодетных семей, потерявших кормильца, собрать ребенка в школу - непростая задача. Многие дети носили учебники и тетрадки в обычном пакете.

«У нас много детей из бедных семей и им очень пригодятся эти школьные принадлежности, но главное, что для каждого ребенка это еще очень памятный подарок, как символ», - поделилась местная жительница Надин Хэрби.

За время работы российского Центра по примирению враждующих сторон его сотрудники провели свыше 2,5 тысяч гуманитарных акций, передали сирийским гражданам больше 4 тысяч тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

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