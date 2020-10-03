Жителям столичного региона рассказали, когда ждать первого снега

На территории столичного региона первое появление снега, вероятнее всего, стоит ожидать во второй половине октября. Однако осадки в период второго месяца осени создадут лишь временный снежный покров.

В первую половину октября выпадение снега не прогнозируется. Об этом сообщил лава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«До середины месяца ни в Москве, ни в Калужской области, ни в Тульской, ни в Тверской, ни в Смоленской снега не будет», - цитируют его РИА Новости.

Специалист объяснил, что в это время в регионе температура воздуха будет на 1-1,5 превышать норму. После 15 числа, напротив, шанс выпадения снега на короткий период крайне высок.

Как указал Варакин, постоянный снежный покров жителям столицы и близлежащих городов и населенных пунктов стоит ждать в ноябре.