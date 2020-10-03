Парижский гид рассказал о финансовой стороне восстановления Нотр-Дама

Французский гид Брюно де Бэк, работающий в Париже, рассказал «Звезде» в эксклюзивной беседе о ходе восстановления знаменитого Собора Парижской Богоматери.

Специалист подчеркнул, что тема реставрации памятника архитектуры затрагивает его непосредственно.

«Я - гид, я привык к собору Парижской Богоматери. Эта тема нас непосредственно касается», - объяснил он.

Де Бэк указал, что, как он полагает, расходы государственных средств, а также использование частных фондов в вопросе Нотр-Дама внимательно изучаются Счетной палатой Франции. Он также выразил уверенность, что средства фондов используются по своему непосредственному назначению.

«Есть комиссия, которую возглавляет генерал Жоржелен (Жан-Луи Жоржелен – прим. ред.). Эта структура была создана, для того, чтобы средства тратились исключительно на восстановление собора», - обозначил гид.

Специалист отметил, что вопрос восстановления Нотр-Дама разрешается во Франции – «стране, которая очень тщательно контролируется Счетной палатой». Он отметил, что здесь «все проверяется и должно функционировать».