Разбившемуся на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС

Самолет с сыном главы украинских ВВС Сергея Дроздова получил приоритет посадки, несмотря на то, что об отказе двигателя Ан-26 уже было известно. Об этом заявил глава Харьковской администрации Алексей Кучер. В эфире канала «Украина» он обратился непосредственно к Дроздову.

«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем», - высказался чиновник.

В ответ глава украинских ВВС заявил, что человек, который «не разбирается в порядке выполнения полетов», не имеет права делать подобные выводы. По его словам, один Ан-26 находился в четырех километрах от ВВП, а второй - на траверзе, поэтому ему пришлось бы развернуться и пролететь шесть километров.

Дроздов заверил, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал. Глава украинских ВВС также указал на то, что Ан-26 не просил экстренной посадки, поэтому его не пропустили вперед.

Трагедия произошла 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области. Во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один человек.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним.



