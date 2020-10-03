Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Разбившемуся на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС

Лина Давыдова
02:04 03.10.2020
Трагедия произошла 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области.
Разбившемуся на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Самолет с сыном главы украинских ВВС Сергея Дроздова получил приоритет посадки, несмотря на то, что об отказе двигателя Ан-26 уже было известно. Об этом заявил глава Харьковской администрации Алексей Кучер. В эфире канала «Украина» он обратился непосредственно к Дроздову.

«Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем», - высказался чиновник.

В ответ глава украинских ВВС заявил, что человек, который «не разбирается в порядке выполнения полетов», не имеет права делать подобные выводы. По его словам, один Ан-26 находился в четырех километрах от ВВП, а второй - на траверзе, поэтому ему пришлось бы развернуться и пролететь шесть километров.

Дроздов заверил, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал.  Глава украинских ВВС также указал на то, что Ан-26 не просил экстренной посадки, поэтому его не пропустили вперед.

Трагедия произошла 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области. Во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один человек.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним.

 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:04 В стране и мире
Разбившемуся на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС
01:30 В стране и мире
Видео
На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
00:57 В стране и мире
Конец хорошей погоды: москвичам рассказали, когда уйдет «бабье лето»
22:36 В стране и мире
В восьми районах Ростовской области введен режим ЧС
20:03 Вопросы истории
Видео
Тайна московского бункера Сталина: что скрывается за дверьми бомбоубежища вождя
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Доктор Мясников назвал симптомы COVID-19, при которых нужно ехать в больницу
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.