Место утечки воздуха на МКС будут искать с помощью пакетов

Экипаж Международной космической станции попросили попробовать отыскать место утечки воздуха, используя для этого пластиковые пакеты и пленки.

В Центре управления полетами Московской области объяснил космонавтам, что пленки с пакетами требуется закрепить в отсеке в разных местах на скотч. Негерметичность, при ее наличии, заставит пакеты «схлопнуться» в области места утечки. Об этом сообщают РИА Новости.

До этого в качестве метода поиска уже были использованы полоски из пластика и конфетти.

Слабая утечка воздуха была обнаружена на МКС еще в прошлом году, однако в августе-сентябре текущего года ее скорость выросла, что привело к необходимости применения более активных мер.