Под Петербургом аварийно сел частный самолет
Причиной посадки стал отказ двигателя.
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В Ленинградской области совершил аварийную посадку частный легкомоторный самолет. Воздушное судно приземлилось на территории порта Бронка в Ломоносове.
Согласно предварительным данным, причиной незапланированной посадки стал отказ двигателя. Соответствующую информацию сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Пилот самолета и находившиеся на борту пассажиры не получили травм. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начинают работу по установлению подробностей происшествия.