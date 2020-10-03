Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о ситуации с загрязнением воды
На место загрязнения воды на Халактырском пляже на Камчатке, где была зафиксирована массовая гибель животных, выехала следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ.
О ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК РФ по Камчатскому краю доложить ему лично.
«Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как было установлено ранее, в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза и в два раза - фенолов. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура со своей стороны также начала проверку.