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Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о ситуации с загрязнением воды

Валентина Пескова
21:57 03.10.2020
 Местным жителям рекомендовано не посещать Халактырский пляж, где специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов в воде в 3,6 раза.
Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о ситуации с загрязнением воды
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

На место загрязнения воды на Халактырском пляже на Камчатке, где была зафиксирована массовая гибель животных, выехала следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ.

О ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК РФ по Камчатскому краю доложить ему лично.

«Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как было установлено ранее, в воде зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза и в два раза - фенолов. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура со своей стороны также начала проверку.

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