Россиян призвали не отправлять детей к бабушкам и дедушкам на каникулы

В Министерстве здравоохранения РФ обратились к гражданам с призывом не отправлять детей на время каникул в школах погостить у бабушек и дедушек. Такие рекомендации объяснили предосторожностью в связи с распространением COVID-19.

В Минздраве подчеркнули, что данный вопрос является крайне серьезным. Главный гериатр ведомства Ольга Ткачева объяснила, что дети чаще всего легко переносят болезнь, но могут заразить своих близких, находящихся в группе риска. Для них течение коронавирусной инфекции пройдет не так незаметно.

«Пожилого человека в качестве няни использовать крайне не рекомендовано», - указала она.

Детей можно будет оставить с пожилыми людьми лишь в случае, если они имеют отрицательный тест на вирус и будут находиться на карантине вместе с родственниками. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».