Алиев заявил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе. Как сообщил глава государства в Twitter, азербайджанская армия подняла в Мадагизе государственный флаг своей страны.

Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Маилян заявил, что изменения на линии соприкосновения «приводят в последующем к военным действиям», сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили об «упорных ожесточенных боях» на северном и южном направлениях в Нагорном Карабахе.

Как уточнили в пресс-службе оборонного ведомства, армянские подразделения «пресекают продвижение врага», а также сбили три азербайджанских самолета. Однако пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что «ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит».