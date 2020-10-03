Роспотребнадзор: виновные в ЧП на Камчатке должны быть привлечены к уголовной ответственности

Виновных в экологической катастрофе на Камчатке нужно привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Светлана Радионова.

Как отметила Радионова, для этого ведомство готово активно сотрудничать со Следственным комитетом, предоставить туда все документы, замеры и пробы воды.

«Следственный комитет начал проверку загрязнения на Камчатке, в том числе на основе наших фотографий. Надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию», - написала глава ведомства на свой странице в Instagram.

Радионова напомнила, что ситуация на побережье находится на особом контроле Росприроднадзора.

Специалисты Гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов на Камчатке в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Там же местные серферы зафиксировали массовый выброс морских животных на берег.