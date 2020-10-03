В стране и мире Путин поздравил Джигарханяна с юбилеем Лина Давыдова Президент пожелал актеру здоровья, успехов и всего самого доброго. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look, Globallookpress Российский президент Владимир Путин поздравил с 85-летием актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что профессиональный путь артиста достоин глубокого признания. «Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы», - говорится в телеграмме. Путин также пожелал Джигарханяну здоровья, успехов и всего самого доброго. Армен Джигарханян дебютировал в кино в 1960 году, его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных ролей. Помимо этого, Джигарханян возглавляет Московский драматический театр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика