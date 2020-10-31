Пашинян обратился к России за консультацией по содействию в обеспечении безопасности
В письме говорится об обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Карабаха.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать консультации по вопросу содействия республике в обеспечении безопасности.
«Никол Пашинян направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы», - говорится в сообщении МИД Армении.
Уточняется, что в обращении говорится об «обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Карабаха».
Ранее появилась информация о серии взрывов, прогремевших в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.