В стране и мире Пашинян обратился к России за консультацией по содействию в обеспечении безопасности Светлана Головина В письме говорится об обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Карабаха. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать консультации по вопросу содействия республике в обеспечении безопасности. «Никол Пашинян направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором досконально представил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы», - говорится в сообщении МИД Армении. Уточняется, что в обращении говорится об «обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Карабаха». Ранее появилась информация о серии взрывов, прогремевших в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика