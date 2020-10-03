В стране и мире Врач рассказал о самочувствии Трампа Валентина Пескова Лечащий врач 74-летнего главы государства Шон Конли назвал препарат, которым президента США лечат от COVID-19. © Фото: Rod Lamkey Pool via Cpn Keystone Press Agency Globallookpress Президент США Дональд Трамп, у которого подтвердилось наличие инфекции коронавируса, начал принимать противовирусный препарат «Ремдесивир». Об этом сообщил журналистам его лечащий врач Шон Конли. Как отметил медицинский специалист, 74-летнему главе государства, баллотирующемуся на второй срок, не требуется «дополнительный кислород». «Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Он завершил прием первой дозы лекарства и отдыхает», - опубликовала заявление врача у себя в Twitter пресс-секретарь Белого дома. В ночь 2 октября президент США сообщил, что у него и у его супруги Мелании диагностирован коронавирус. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика