Врач рассказал о самочувствии Трампа
Лечащий врач 74-летнего главы государства Шон Конли назвал препарат, которым президента США лечат от COVID-19.
© Фото: Rod Lamkey Pool via Cpn Keystone Press Agency Globallookpress
Президент США Дональд Трамп, у которого подтвердилось наличие инфекции коронавируса, начал принимать противовирусный препарат «Ремдесивир». Об этом сообщил журналистам его лечащий врач Шон Конли.
Как отметил медицинский специалист, 74-летнему главе государства, баллотирующемуся на второй срок, не требуется «дополнительный кислород».
«Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Он завершил прием первой дозы лекарства и отдыхает», - опубликовала заявление врача у себя в Twitter пресс-секретарь Белого дома.
В ночь 2 октября президент США сообщил, что у него и у его супруги Мелании диагностирован коронавирус.