В ФРГ объяснили важность «Северного потока-2»

Проект газопровода «Северный поток-2» представляет важность для Германии и остается актуальным на фоне перехода на возобновляемые источники энергии.

Как заявил глава отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер, в настоящее время правительство страны рассматривает для себя новую нитку газопровода, как стабилизирующий фактор.

«В вопросах производства возобновляемой энергии есть проблема того, что у таких источников нестабильное поступление», - цитирует представителя Германии РИА Новости.

По словам Денера, германские власти видят в газе одну из важнейших технологий как минимум до 2050 года и ориентируются на то, что строительство газопровода будет завершено. При этом «Северный поток-2» активно рассматривают во внутренней политике ФРГ, в том числе и в связи с вопросами энергетического перехода.

Как заявил глава отдела экономики посольства ФРГ, электростанции, работающие непосредственно на природном газе, могут хорошо переключаться с высокого потребления на низкое.