Под Кировом четверо детей погибли при пожаре, пока их мать была у подруги

Вечером, 30 октября, при пожаре в многоквартирном жилом доме в деревне Кировской области погибли четверо детей пока их мать была у подруги.

«Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла», - говорится в заявлении правительства региона.

В результате трагедии погибли дети 2016, 2017, 2018, 2020 годов рождения.

Уточняется, что многодетная семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей с 2019 года. Представителями опеки были обнаружены антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания, а также постоянных заработков у родителей.

На данный момент Следственный комитет и прокуратура области проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.