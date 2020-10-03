Ученые нашли новое опасное последствие коронавируса

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний (США) обнаружили острый воспалительный синдром у взрослых людей, ранее переболевших COVID-19. Воспалительный синдром MIS-A, являющийся тяжелым осложнением коронавируса ранее замечали только у детей и подростков.

Выяснилось, что у заболевших коронавирусом пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний, начали возникать проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Речь идет об аритмии и болях в животе.

У них всех обнаружили аритмию, у 12 человек была повышенная температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. В итоге 10 пациентов попали в реанимацию, двое умерли. Отмечается, что у пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через две-пять недель.

Ученые пока не смогли выяснить, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением нового воспалительного синдрома. Поэтому пока невозможно понять, являются ли это симптомы тяжелой формы COVID-19, или это «постинфекционный процесс».