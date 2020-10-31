Российским автовладельцам напомнили об ответственности с 1 ноября за отсутствие техосмотра

Российским автомобилистам при отсутствии диагностической карты с 1 ноября могут быть предъявлены регрессные требования.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса водителям разрешили оформлять полис ОСАГО без предъявления диагностической карты, поскольку операторы техосмотра не работали.

Согласно поправкам, диагностику необходимо было пройти в течение одного месяца после снятия ограничительных мер, но не позднее 31 октября.

В частности, с 1 ноября автомобилисты, которые не прошли техосмотр и при этом оказались участником ДТП, будут возмещать убытки самостоятельно.