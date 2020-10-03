ВВС Украины отрицают вмешательство в полеты перед крушением Ан-26

Командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов опроверг слова харьковского губернатора Алексея Кучера о том, что самолет с его сыном получил приоритет посадки под Чугуевом. Как отметил Дроздов, в то время уже было известно о том, что борт, которым летели курсанты, не исправен. Это и стало причиной катастрофы позже, сообщает Strana.ua.

По словам военного, он вместе со всеми другими родителями курсантов получил информацию о том, что самолет разбился и в течение 20 минут после этого был в шоковом состоянии. В эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Дроздов попросил губернатора Харькова не делать поспешных выводов, если тот не разбирается в порядке выполнения полетов.

Ранее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер записал видеообращение, в котором предположил, что посадка Ан-26 с курсантами задержалась, так как в то время якобы заходил на посадку другой борт. Кучер предположил, что этот факт в последние дни просто скрывался.

Самолет Ан-26 ВВС Украины разбился 25 сентября вечером при заходе на посадку в аэропорту Чугуева в Харьковской области. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. По счастливой случайности, один военнослужащий выжил.