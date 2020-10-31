В Приморском крае на берег выбросило косяк мертвой рыбы
Местный житель снял на видео неподалеку от Подъяпольска усеянную мертвыми тушками рыбы прибрежную часть бухты.
© Видео: bknovosti, Instagram © Фото: bknovosti, Instagram
Мертвых морских обитателей обнаружил житель Приморского края неподалеку от Подъяпольска. Мужчина запечатлел на видео массовую гибель рыбы: ею усеян не только весь берег, но и прибрежные воды.
Определить на глаз, какие конкретно виды рыб выбросило на берег, довольно сложно. Точно назвать автор съемки смог только анчоуса. Остальных обитателей и причину их гибели должны будут определить эксперты.
Комментариев от властей по данному вопросу пока не поступало.