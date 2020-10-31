В Приморском крае на берег выбросило косяк мертвой рыбы

Мертвых морских обитателей обнаружил житель Приморского края неподалеку от Подъяпольска. Мужчина запечатлел на видео массовую гибель рыбы: ею усеян не только весь берег, но и прибрежные воды.

Определить на глаз, какие конкретно виды рыб выбросило на берег, довольно сложно. Точно назвать автор съемки смог только анчоуса. Остальных обитателей и причину их гибели должны будут определить эксперты.

Комментариев от властей по данному вопросу пока не поступало.