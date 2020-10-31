Житель Краснодарского края три дня выдавал себя за помощника губернатора

В Краснодарском крае с проверкой в станицу Передовая Отрадненского района приехал лжепомощник губернатора. Мужчина по фамилии Козлов заявил, что появился в станице якобы по поручению главы региона.

Дальнейшие события развивались, как в классической комедии Николая Гоголя «Ревизор», когда самозванец отправился с комиссией по проблемным объектам, где, не стесняясь в выражениях, начал всех учить жизни.

«Не надо подставлять главу района. Вот в вас вся проблема в частниках, была б моя воля, я бы Вас передушил…», - очень натурально грозил мужчина.

В результате один из местных чиновников заподозрил неладное и решил позвонить в администрацию губернатора. Там ему сказали, что никакой помощник по имени Виктор Козлов у них не работает. Жители станицы считают, что этот спектакль придумал и разыграл местный депутат, который хотел таким образом решить свой вопрос с земельным участком.