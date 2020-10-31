В Карабахе сообщили о серии взрывов, прогремевших в районе города Шуши

В субботу утром, 31 октября, в городе Шуши вблизи Степанакерта прогремела серия мощных взрывов.

В то же время, около 6.00 по местному времени взрыв произошел в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, после чего была включена воздушная тревога.

На данный момент информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило об артиллерийском обстреле трех районов Карабаха со стороны ВС Армении.

«Вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов», - сообщает пресс-служба ведомства.

Обострение конфликта Баку и Еревана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября.