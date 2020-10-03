Пашинян назвал беспрецедентными масштабы нападения на Нагорный Карабах
Ранее лидеры России, США и Франции призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.
© Фото: Асатур Есаянц, Sputnik, РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна уже неделю противостоит азербайджано-турецкому нападению, что является следствием атаки на Нагорный Карабах.
«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы - беспрецедентны», - сказал Пашинян в обращении к соотечественникам.
По словам лидера Армении, такие масштабы для XXI века - очень редки, сообщает РИА Новости.
Ранее президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.