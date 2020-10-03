В стране и мире Пашинян назвал беспрецедентными масштабы нападения на Нагорный Карабах Валентина Пескова Ранее лидеры России, США и Франции призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. © Фото: Асатур Есаянц, Sputnik, РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна уже неделю противостоит азербайджано-турецкому нападению, что является следствием атаки на Нагорный Карабах. «Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы - беспрецедентны», - сказал Пашинян в обращении к соотечественникам. По словам лидера Армении, такие масштабы для XXI века - очень редки, сообщает РИА Новости. Ранее президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика