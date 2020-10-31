В Грузии открылись избирательные участки для парламентских выборов
Проголосовать граждане страны могут до 20.00 по местному времени.
© Фото: Александр Имедашвили, РИА Новости
В субботу, 31 октября, в Грузии открылись избирательные участки для голосования на выборах в парламент.
Всего в республике работают более 3,8 тысячи избирательных участков, в том числе свыше 50 за рубежом.
Проголосовать жители страны могут до 20.00 по местному времени.
Выборы проходят по смешанной системе: 120 кандидатов пройдут в парламент по партийным спискам, еще 30 - по мажоритарным округам. Всего за депутатские кресла борются 48 партий и два политических блока.
Уточняется, что выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от числа проголосовавших.