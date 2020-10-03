В Степанакерте раздались два новых взрыва

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте раздались два новых взрыва после попадания артиллерийских снарядов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий, пока не удается установить, куда попали снаряды.

Ранее омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил, что в результате обстрела города из тяжелых ракетных установок погиб один человек, еще одиннадцать получили ранения.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.