Губернатор Камчатки пообещал объехать побережье с загрязненной водой

Глава Камчатского края Владимир Солодов планирует объехать Халактырский пляж и бухту Лагерная, в которых специалисты зафиксировали превышение нормы содержания нефтепродуктов в 3,6 раза.

Как сообщил губернатор в Instagram, в поездку он отравится завтра с 7.30. Присоединиться к себе Солодов предложил местным журналистам, экологам, блогерам и всем небезраличным людям.

«Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся анализы проб, но пока ситуация противоречивая. Мы завтра с 7.30 со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек», - написал губернатор в соцсети.

Напомним, о ЧП в районе Халактырского пляжа сообщили местные серферы, которые обнаружили на берегу множество мертвых животных. По данным краевого Минприроды, речь может идти о загрязнении воды нефтепродуктами, предположительно техническим маслом.