Эксперт рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости инфекцией COVID-19 в регионах России будет достигнет своего пика в разное время, так как в каждом субъекте РФ дата начала эпидемии - индивидуальная.

Как рассказал директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в этом вопросе многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер.

«Ориентировочно это будет первая декада - середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов - и климатических, и социальных», - отметил специалист.

На пике эпидемии в РФ число новых выявляемых случаев заражения инфекцией коронавируса составит в сутки около 20 тысяч человек, полагает эпидемиолог.

Эксперт пояснил ТАСС, что показателей статистики по новым выявленным случаям пугаться не нужно. Нужно просто «понимать всю сложность сегодняшней эпидемической ситуации» и придерживаться всех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России выявлено 18 283 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Это - максимальный показатель с начала пандемии.