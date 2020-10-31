Ученые обнаружили воду с Марса в упавшем в Сахаре метеорите

В ходе анализа метеорита, обнаруженного в пустыне Сахара в 2012 году, ученые обнаружили воду с Марса. Примерный ее возраст составляет около 4 миллиардов лет.

По словам специалистов, минеральный состав метеорита NWA 7533 показывает химические признаки окисления, которое могло произойти при образовании воды.

Уточняется, что уникальный артефакт был частью небесной скалы, которая распалась при входе в атмосферу Земли.

Ранее ученые полагали, что вода на Марсе существует порядка 3,7 миллиарда лет, однако, установив возраст NWA 7533 и обнаруженный минеральный состав, это произошло, по меньшей мере, на 700 тысяч лет раньше.

«Возможно, вода является естественным побочным продуктом какого-то процесса на ранней стадии формирования планеты», - говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Science Advances.

Эксперты полагают, что при установлении данного процесса удастся ответить на вопрос происхождения воды, что может повлиять на теории о происхождении внеземной жизни.