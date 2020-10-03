В стране и мире В Минпросвещения хотят популяризовать профессию учителя Кирилл Васин Ранее стало известно, что Министерство просвещения разработает российский аналог TikTok для школьников. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости В Минпросвещения хотят популяризовать профессию учителя, планируется в скором времени начать соответствующую работу. Об этом заявил заместитель министра просвещения Денис Грибов. «Мы эту тему обсуждали с соответствующими структурами и подразделениями администрации президента РФ, в планах - активизировать информационно-пропагандистскую работу по популяризации профессии учителя», - сказал Грибов. Ранее стало известно, что Министерство просвещения разработает российский аналог TikTok для школьников. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика