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Михаил Развожаев принял участие в церемонии перезахоронения останков французских солдат

Алексей Баранов
15:01 03.10.2020
Также на Малаховом кургане состоялась церемония возложения цветов к памятнику адмиралу Владимиру Корнилову.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Останки 155 французских солдат, которые погибли во время Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, перезахоронили на территории Мемориального французского кладбища в районе 5-го километра. 

«У нас сегодня важное событие в рамках большого проекта “Крым – Севастополь 2020”, который организовал фонд Пьера Малиновского. Мы сегодня предали земле останки воинов французской армии - корпуса, который здесь в XIX веке воевал в Крымской войне. Практически шесть-семь лет это никак не могло состояться по разным причинам. Но захоронение случилось сегодня в рамках этого проекта. Коллеги из Франции, из нашей Академии наук, ученые, волонтеры, журналисты сегодня участвуют в этом большом проекте», - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.  

Михаил Развожаев подчеркнул, что Россия не воюет с памятью о погибших солдатах и памятниками, а всегда настроена на диалог, взаимодействие и взаимное уважение.

«Это проект про дружбу и про сотрудничество. Мы вместе отдаем дань и почести погибшим воинам – русским и французским. В XXI веке мы не будем воевать, а будем выстраивать новые отношения, дружить, будем развивать совместные проекты. Это мост между прошлым и будущим, между старыми стереотипами, которые сегодня есть у многих политиков в Европе, к сожалению, и которые благодаря таким людям, как Пьер Малиновский сегодня преодолеваются. А мы всегда в нашей стране открыты, и мы не воюем ни с мертвыми, ни с памятниками. Мы учим уроки истории, чтобы никогда не повторять ошибки», - подчеркнул Михаил Развожаев.  

Фонд развития русско-французских исторических инициатив под руководством Пьера Малиновского реализует в Крыму и Севастополе историко-археологический проект «Крым-Севастополь 2020». 

«Все находки, которые будут обнаружены при раскопках, останутся в России, в Севастополе. Мы уже обнаружили больше, чем ожидали. В частности, планировали найти останки двух-трех солдат, но уже обнаружили семь», - рассказал Пьер Малиновский.

В рамках проекта при участии французских ученых и журналистов на полуострове начались раскопки с целью поиска русских, французских и английских солдат, погибших во время Крымской войны.

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