Премьеру фильма о Бонде вновь перенесли

Премьера 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать», которая должна была состояться в ноябре 2020 года, отложена в очередной раз. Об этом сообщила киностудия MGM в Twitter.

Зрителям покажут новую серию знаменитой «бондианы» в апреле 2021 года.

Между тем, в СМИ уже обсуждают следующего исполнителя роли секретного агента 007 может стать актер Том Харди. Объявление нового актера, который сыграет Бонда, должно быть сделано в ноябре, однако, в связи с ситуацией с пандемией COVID-19, дата может быть перенесена.