В Минпросвещения рассказали, планируется ли перевод школ на «удаленку»

В связи с возросшим с приходом осени количеством новых инфицированных коронавирусом, у Министерства просвещения пока нет планов переводить массово всех учащихся общеобразовательных заведений на удаленный формат обучения.

Как заявил глава ведомства Денис Грибов, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 абсолютно разная в разных регионах, поэтому переход на дистанционное образование происходит только в том случае, если где-то обнаруживается крупный очаг эпидемии.

«Нет», - сказал Грибов, отвечая на вопрос о том, идет ли сейчас речь о массовом переводе школ на «удаленку».

Министр просвещения отметил, что решение о переводе школ на каникулы принимается пока только на уровне регионов, а общего решения по стране нет. Денис Грибов также выразил надежд, что эпидемиологическая обстановка в РФ изменится в лучшую сторону за время школьных каникул.