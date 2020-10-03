В стране и мире Доктор Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт Кирилл Васин Специалист подчеркнул, что брокколи помогает предупреждать онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. © Фото: Craig Lovell, Globallookpress Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный для здоровья продукт. По его словам – это брокколи. «Если бы мне сказали: "Назови самый полезный для здоровья продукт", - это будет брокколи», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что брокколи помогает предупреждать онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Ранее Мясников назвал продукты для улучшения сна. По его словам, это вишня, бананы, помидоры, орехи, мед, сыр, оливки, брокколи и яйца. В них в значительном количестве содержится гормон мелатонин, при недостатке которого могут быть проблемы со сном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика