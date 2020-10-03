В стране и мире Пашинян назвал условие возобновления переговоров по Карабаху Валентина Пескова Президент Армении заявил, что в условиях широкомасштабной агрессии народ Карабаха не собирается сдаваться. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Глава Армении Никол Пашинян заявил, что в условиях внешней агрессии, которую проявил Азербайджан, первостепенной задачей для него является защита населения. «После этого только возможно говорить о переговорах. В нынешних условиях широкомасштабной агрессии я уверенно могу сказать, что народ Карабаха не сдастся», - написал Пашинян в Facebook. Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты их страны на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно их данным, есть погибшие как среди гражданских, так и военных лиц. В свою очередь в заявлении Минобороны Армении сообщалось, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика