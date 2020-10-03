За заслуги перед отечеством: какие подарки дарили уходящим на пенсию советским гражданам

Выход на пенсию в СССР зачастую был для советского гражданина едва ли не праздником. Пенсионер - это уважаемый и имеющий огромный жизненный опыт член общества, провожать которого на заслуженный отдых необходимо было подобающе его новому социальному статусу.

Выходящим на пенсию работникам в СССР было принято дарить подарки. Они могли быть самыми разнообразными, но, к примеру, дарить книги, как ни странно, считалось не самым хорошим тоном, так как самый читающий в мире гражданин СССР должен был иметь собственноручно собранную внушительную библиотеку. В приоритете было что-то, что могло пригодиться в быту.

«Например, в 1970-е годы могли подарить человеку, уходящему на пенсию, заслуженному - цветной телевизор», - вспоминает народный артист России, пианист Левон Оганезов.

В отличие от книг или настольных фигурок и статуй, хрустальные бокалы или большая ваза считались, напротив, одним из лучших возможных презентов, о котором только можно было мечтать.

«Когда мой папа уходил на пенсию, на работе ему подарили радиоприемник, на котором была прикручена табличка с надписью “Чиндяйкину Дмитрию Николаевичу”. Это считалось совершенно замечательным подарком, можно было даже повесить его на шею и ходить слушать последние известия», - поделился народный артист России, актер Николай Чиндяйкин.

О каком заслуженном отдыхе мечтали советские граждане? Была ли мифом или все же реальностью безоблачная жизнь на советскую пенсию? Историю о жизни, быте и культуре советских пенсионеров смотрите в новом выпуске программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» на сайте телеканала «Звезда».