Россияне назвали лучший мультфильм за последние 20 лет

Самым любимым полнометражным мультфильмом за последние 20 лет стал «ВАЛЛ-И».

На экраны научно-фантастическая картина вышла в 2008 году. В центре сюжета находится робот, который пытается очистить планету от мусора после того, как люди покинули ее и улетели в космос.

«ВАЛЛ-И» получил премии «Оскар» и «Золотой глобус».

На втором месте оказалась первая часть франшизы «Ледниковый период», вышедшая на экраны в 2002 году, на третьем - «Как приручить дракона»

Кроме того, в десятку лучших попали «Холодное сердце», «Зверополис» и «Шрек», пишет ТАСС.