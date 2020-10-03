Порошенко госпитализирован с COVID-19

Бывший президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом», - говорится в обращении, опубликованном на странице в Facebook партии «Европейская солидарность».

О том, что Порошенко заразился коронавирусом, он сообщил 29 сентября. Тогда он отмечал, что лечится дома.

В августе стало известно, что COVID-19 инфицировалась лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По сообщениям СМИ, ее подключали к аппарату ИВЛ.