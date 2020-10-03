В Белоруссии проходит автопробег в поддержку властей. Он стартовал сегодня, 3 октября, от границы с РФ.

«В патриотической акции принимают участие неравнодушные к судьбе Родины люди, которые хотят видеть Белоруссию независимой, неделимой и процветающей», - говорится в сообщении агентства БелТА.

Отмечается, что колонна под государственными флагами отправилась по трассе М1/Е30. По пути в нее вливались люди из других городов. В качестве точки окончания пробега заявлена Брестская крепость.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.