Цифровой след: эксперт рассказал, что Интернет знает о людях

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал о том, как в Интернете раскрывается персональная информация. Каждый пользователь так или иначе оставляет в мировой паутине «цифровой след» – совокупность персональных данных, которая обрабатывается различными сетевыми ресурсами.

Такой след, по мнению эксперта, оставляет история поиска, геолокация и выкладываемые пользователем в Интернет данные.

«Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими» — цитирует слова Мясоедова агентство «Прайм».

Самым крупным источником информации о пользователе являются социальные сети – в них люди публикуют свои контактные данные, фотографии, тем или иным образом рассказывают о своих предпочтениях – вся эти информация ежесекундно обрабатывается, сообщает эксперт.

Также Мясоедов предостерег россиян от публикации личных документов, которые раскрывают важную информацию – этим могут воспользоваться мошенники. Однако и это не всегда спасает – иногда личные данные могут быть «слиты» из базы данных какого-либо учреждения.

Ранее Мясоедов рассказал о ранее неизвестном способе удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки после отправки – считалось, что удалить информацию в мессенджене можно было спустя час.