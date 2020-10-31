Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 24 человек

Число жертв землетрясения на западе Турции достигло 24 человек. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Число раненных достигло 804 человек, говорится в сообщении.

Сообщается, что в провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6 - эпицентр находился в море близ города Сеферихисар.

Ранее сообщалось, что турецкие спасатели уже ведут работы по поиску людей под обломками разрушенных зданий – удалось спасти не менее 70 человек.