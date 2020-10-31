Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кошмар на экране: каких героев фильмов ужасов любят в России

Алексей Курильченко
05:34 31.10.2020
Выяснилось, что большинством любителей ужасов являются мужчины
Кошмар на экране: каких героев фильмов ужасов любят в России
© Фото: imago stock&people Globallookpress

В России был проведен опрос, в котором опрашиваемым предложили выбрать самого страшного злодея из фильмов ужасов. Согласно результатам, больше всего в России боятся Фредди Крюгера из серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». За ним следуют жуткий клоун Пеннивайз из экранизации книг Стивен Кинга «Оно» и Джиперс Криперс из одноименного фильма.

Согласно данным опроса, который проводил ТАСС 13% россиян считают фильмы ужасов смешными. Мужчины гораздо охотнее покупают билеты на хорроры, в то время как 19% опрошенных женщин предпочитают вообще не ходить на подобные фильмы.

Среди других самых страшных персонажей, участники опроса отметили Самару Морган из фильма «Звонок» и Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:50 В стране и мире
Видео
На замерзшей лагуне: 50 белых медведей вышли к поселку на Чукотке из-за мертвого кита
03:44 В стране и мире
Число погибших при землетрясении в Измире увеличилось до 20
02:47 В стране и мире
Опасная тара: в Роскачестве рассказали о вреде питья воды из кулера
00:49 В стране и мире
Баку и Ереван достигли определенных соглашений на встрече в Женеве
00:12 В стране и мире
Видео
«Мозг стареет на 10 лет»: ученые рассказали о последствиях COVID-19
Популярное
Популярное
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Видео
Заплутавшую лису покормили на заправке под Мурманском: видео
Видео
Улика из прошлого: обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Определен самый опасный способ заражения коронавирусом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.