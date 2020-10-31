Кошмар на экране: каких героев фильмов ужасов любят в России

В России был проведен опрос, в котором опрашиваемым предложили выбрать самого страшного злодея из фильмов ужасов. Согласно результатам, больше всего в России боятся Фредди Крюгера из серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». За ним следуют жуткий клоун Пеннивайз из экранизации книг Стивен Кинга «Оно» и Джиперс Криперс из одноименного фильма.

Согласно данным опроса, который проводил ТАСС 13% россиян считают фильмы ужасов смешными. Мужчины гораздо охотнее покупают билеты на хорроры, в то время как 19% опрошенных женщин предпочитают вообще не ходить на подобные фильмы.

Среди других самых страшных персонажей, участники опроса отметили Самару Морган из фильма «Звонок» и Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят».