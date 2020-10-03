Заразившегося коронавирусом Трампа доставят в госпиталь
Американский лидер Дональд Трамп в последующие дни будет направлен в медицинское учреждение в виде меры предосторожности.
Заразившийся коронавирусной инфекцией президент, у которого наблюдаются легкие симптомы заболевания, пробудет несколько дней в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Соответствующую информацию предоставила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Как сообщается, 74-летний глава государства продолжит выполнение своих рабочих обязанностей из президентского офиса в центре учреждения.
«Президент Трамп остается в хорошем настроении... он работает весь день», - отметила Макинэни.
Ранее сообщалось, что состояние здоровье Дональда Трампа ухудшилось с момента получения положительных результатов теста на COVID-19.