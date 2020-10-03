Сбежавшим из дагестанской колонии заключенным предъявлено обвинение

Шестеро мужчин, отбывавших наказание в колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, задержаны после побега из исправительного учреждения. Как сообщает СК РФ, им уже предъявлено обвинение.

«В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», - сообщается на сайте СК РФ.

Заключенные выбрались из колонии 22 сентября через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецов задержала полиция Калмыкии 30 сентября и отправила в Дагестан. В связи с данным происшествием уже возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.