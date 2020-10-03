СК начал проверку из-за загрязнения воды на Камчатке

Следователи Следственного Комитета начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке. Как установили специалисты, в воде превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, а фенолов - в 2,5 раза. В связи с этим местным жителям рекомендовано не посещать пляж.

О том, что на Халактырском пляже изменился цвет воды, рассказали местные серферы, которые пожаловались на то, что у них начали опухать глаза и началось раздражение на коже после посещения данного места отдыха. Жители зафиксировали на фото мертвых животных, которыми усеян пляж: морских звезд, ежей и мертвого осьминога.

Природоохранная прокуратура также начала проверку по данному факту. По данным Минприроды региона, обнаруженные мертвые животные на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья вероятно, появились там из-за химического загрязнения. Его источник на данный момент устанавливается.