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Будущее без Дня благодарения: Трамп предсказал США многочисленные лишения в случае победы Байдена

Анна Берестовая
05:17 31.10.2020
Американский лидер заявил, что победа Джо Байдена принесет Америке как физические, так и моральные потери.
Будущее без Дня благодарения: Трамп предсказал США многочисленные лишения в случае победы Байдена
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о будущем американцев в случае победы его оппонента на президентских выборах Джо Байдена. По словам действующего американского лидера, в случае его проигрыша США окунутся в бездну холода и темноты - лишатся отопления зимой и останутся без электричества.

«Байден поклялся уничтожить американскую нефтяную промышленность, не будет фрекинга (добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта - прим. ред.), энергоносителей. Зимой не будет отопления, летом не будут работать кондиционеры, не будет электричества. Вам так повезло, что я ваш президент!», - цитирует ТАСС слова Трампа, произнесенные на выступлении в Висконсине.

На следующем выступлении в Миннесоте Трамп пополнил список и заявил, что Америка также лишится в случае его проигрыша «школ, выпускных, свадеб и Дня благодарения».

Ранее Трамп заявлял, что Байден в случае победы на выборах введет ряд ограничений на добычу углеводородов. Американский лидер регулярно заостряет внимание на критических высказываниях демократов в данной области.

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