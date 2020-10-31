В Гидрометцентре спрогнозировали нескорый первый снег и теплую зиму

Грядущая зима во многих регионах России окажется теплой. Но не обойдется в то же время и без сильных морозов. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидать в целом «однородной» погоды не стоит.

«В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы. В частности, это касается европейской территории России, севера Западной Сибири, Красноярского края и Якутии», - цитирует его ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура окажется выше нормы лишь на юге страны в январе, а в следующим за ним месяце - по всем регионам РФ. Выпадение же снега в столице России ожидать стоит в конце ноября.

Ранее Вильфанд предупреждал россиян о заморозках в Крыму. Специалист заявил, что они будут связаны с антициклоном.