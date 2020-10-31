Невидимые волны: эксперт рассказал о плюсах и минусах беспроводных наушников

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал «Звезде», на что следует обращать внимание при выборе беспроводных наушников.

Он отметил, что такие наушники, безусловно, удобны в повседневной жизни. Однако эксперт предостерег россиян от покупки недоброкачественной продукции.

Тимофеев отметил, что работа человеческого организма во многом зависит от электромагнитного излучения, выделяемого мозгом. При покупке наушников от недобросовестных производителей покупатель рискует своим здоровьем, так как излучение от таких наушников может влиять на работу мозга.

«Работа человеческого мозга завязана на электромагнитом токе – об этом говорит множество проведенных исследований. Можно с уверенностью сказать, что наушники с неправильными настройками силы волны могут негативно влиять на здоровье человека. Поэтому я советую покупать продукцию известных брендов – такие наушники проходят обязательную сертификацию» - сообщил «Звезде» эксперт.

Также Тимофеев отметил, что сегодня любая бытовая техника проверяется на наличие вредоносного излучения – производители качественной продукции во всей серьезностью относятся к этому вопросу и внимательно следят за влиянием своих изделий на организм человека.