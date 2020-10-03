Максима Марцинкевича похоронили в Москве

На Кунцевском кладбище в Москве, сегодня, 3 октября, похоронили националиста Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак.

Проститься с Марцинкевичем пришли десятки людей. На похоронах присутствовали и представители СМИ.

В среду, 16 сентября, в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело Марцинкевича. Адвокаты погибшего попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту его гибели.

Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что экспертиза, проведенная независимым специалистом по фотографиям погибшего, установила, что такие раны он вряд ли мог нанести себе самостоятельно.