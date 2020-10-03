Немецкий посол напомнил о роли СССР в объединении Германии

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр напомнил, что без участия СССР Германия не смогла бы объединиться.

«Немцам хорошо известно, что объединением Германии мы в том числе обязаны Москве. Без участия Москвы это в 1990 году не было бы возможно», - приводит РИА Новости слова посла.

Ранее вице-президент бундестага Вольфганг Кубики заявил, что воссоединение Германии не состоялось бы без поддержки четырех стран-победительниц во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании и Франции.

В субботу, 3 октября, Германия отмечает День немецкого единства. В 1990 году территория ГДР была включена в состав ФРГ.