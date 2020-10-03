В Москве выявили максимум больных коронавирусом с середины мая

За минувшие сутки в Москве были инфицированы коронавирусом 2 884 человек, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что данный показатель является максимумом с 23 мая текущего года, когда в столице было выявлено 3 190 зараженных.

«Госпитализировали 896 человек, 245 пациентов находятся на ИВЛ», - уточняется в сообщении.

Среди инфицированных коронавирусом больше всего граждан в возрасте от 18 до 45 лет - 38,6% и от 45 до 65 лет - 31,1%.

Всего за последние сутки в России было выявлено 9 859 новых случаев заражения коронавирусом.