На замерзшей лагуне: 50 белых медведей вышли к поселку на Чукотке из-за мертвого кита

На Чукотке к территории вблизи поселка Рыркайпий подошли почти полсотни белых медведей, приманенные тушей кита, выбросившегося на берег в том районе.

Волонтер «Медвежьего патруля», созданного при поддержке WWF России и администрации округа и занимающегося постоянным контролем ситуации с белыми медведями, Татьяна Миненко рассказала «Звезде», как обстоят дела рядом с населенным пунктом.

«Сейчас в районе поселка медведей много – 46. Находятся они в 50 километрах от населенного пункта», - указала она.

Миненко объяснила, что поведение животных в настоящий момент беспокойства не вызывает.

«Нас такая ситуация устраивает. Медведи в поселок не заходят – это главное. Там они питаются выброшенным на берег китом и, также, на замерзшей лагуне они добывают нерп», - обозначила волонтер.

Эксперт указала, что животным придется задержаться на берегу до замерзания моря, в связи с чем ситуация требует внимательного контроля.

«Сейчас белые медведи находятся в очень тяжелом положении: им некуда деться, на море нет льда, поэтому они вынуждены искать себе пищу на берегу», - объяснила член «Медвежьего патруля».

В прошлом году белые медведи многократно заходили на территорию человеческих поселений на Новой Земле. Тогда над решением проблемы на архипелаге совместно работали полицейские, военные и ученые.